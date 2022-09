Wer glaubt, seinen Bezirk schon in- und auswendig zu kennen, kann auf den Kieztouren des ADFC vielleicht doch noch so manch Neues entdecken. Los geht es am Sonntag ab jeweils 14 Uhr.

Im gemütlichem Tempo zu Orten, die versteckt, skurril, historisch oder einfach „ein Muss” sind. Darum geht es in Kurzform bei den Kiez-Touren des ADFC, die von aktiven Mitgliedern und Ehrenamtlichen aus den Stadtteilgruppen geleitet werden.

Die Touren sind zwischen 10 und 25 Kilometern lang und verlaufen hauptsächlich auf eher ruhigen Nebenstraßen. Die Stadtteile erschließen sich von ihrer fahrradfreundlichen – und damit oft von ihrer schönsten – Seite.

Start ist jeweils 14 Uhr

Die exakten Routen gibt es nicht vorab, der Treffpunkt ist jedoch stets um 14 Uhr in allen Bezirken. Ein Übersicht zu allen genauen Treffpunkten gibt es auf der Website des ADFC. Die Dauer der Touren hängt sehr vom Gesprächsbedarf an Zwischenstopps ab.

Nur die Stadtteilgruppen in den Bezirken Mitte, Spandau, Reinickendorf und Treptow-Köpenick bieten in diesem Jahr keine Kieztouren an.

Text: red/su