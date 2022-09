Berlin (dpa) – Hertha BSC verleiht Krzystof Piatek mit einer Kaufoption an den italienischen Erstligisten US Salernitana. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der 27 Jahre alte polnische Nationalstürmer war im Januar 2020 als zweitteuerster Hertha-Transfer während der kurzen Amtszeit unter Cheftrainer Jürgen Klinsmann vom AC Mailand verpflichtet worden.

Piatek konnte sich aber nicht durchsetzen und bestritt bereits die vergangene Rückrunde bei der AC Florenz. Bei US Salernitana in Salerno wird er auf den derzeit allerdings verletzten ehemaligen Bundesliga-Star Franck Ribéry treffen.

Seine bisher erfolgreichste Zeit erlebte Piatek in der Saison 2018/2019 mit 13 Treffern in 19 Spielen für CFC Genua. Daraufhin war AC Mailand auf den Angreifer aufmerksam geworden. In Berlin traf der 21-malige Nationalspieler zwölfmal in 58 Pflichtspielen.