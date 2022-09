Beim herbstlichen Chili-Fest am 3. und 4. September in der Berliner Berg Brauerei dreht sich alles um das scharfe Gemüse und Craft Beer.

Wettbewerb für die beste hausgemachte scharfe Soße

Wer seine selbstgemachte scharfe (nicht-kommerzielle) Sauce am Samstagnachmittag in die Berliner Berg Brauerei an der Treptower Straße 39 mitbringt, kann sich am Wettbewerb beteiligen. Die Gewinner werden am Sonntag durch Publikumsabstimmung ermittelt.