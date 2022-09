Schönefeld (dpa/bb) – Vom angekündigten bundesweiten Streik der Lufthansa-Piloten an diesem Freitag sind voraussichtlich auch die Flüge der Fluggesellschaft vom Hauptstadtflughafen BER betroffen. Lufthansa fliegt von Schönefeld aus ausschließlich die innerdeutschen Ziele Frankfurt und München an. Fast alle Flüge aus diesen und in diese beiden Städte würden gestrichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Genauere Infos zu einzelnen Regionen wurden zunächst nicht bekannt. Schon bei einem ersten Warnstreik der Piloten vor wenigen Wochen wurden nahezu alle Lufthansa-Verbindungen am BER gestrichen.

Bundesweit nimmt die Fluggesellschaft am Freitag aufgrund des ganztägigen Streiks eigenen Angaben zufolge rund 800 Flüge aus dem Programm. Auch am Donnerstag würden einzelne Verbindungen gestrichen, hieß es. Die Auswirkungen des Streiks sollen am Wochenende noch zu spüren sein.

Bestreikt werden sollen sämtliche Abflüge aus Deutschland der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in Frankfurt mitteilte. Das habe der Vorstand nach intensiven Verhandlungen mit dem Unternehmen und auf Antrag der Tarifkommission beschlossen, erklärte ein Sprecher. Die Lufthansa kritisierte den Streikaufruf und forderte eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.