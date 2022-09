Potsdam (dpa/bb) – In Brandenburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen fast flächendeckend unter die Marke von 300 gesunken. Landesweit lag die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche am Donnerstag bei 264,4, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Eine Woche vorher betrug die Sieben-Tage-Inzidenz noch 303,5. Damit liegt Brandenburg allerdings noch über dem bundesweiten Durchschnitt, der laut Robert Koch-Institut am Donnerstag bei 237,3 lag.

Am höchsten ist die Inzidenz mit Abstand in Frankfurt (Oder), wo sie zuletzt 396,4 erreichte, gefolgt vom Landkreis Oberhavel mit 330,9. Die Zahl der Covid-19-Fälle erhöhte sich innerhalb eines Tages landesweit um 1379 – auch diese Zahl ist im Wochenvergleich deutlich gesunken. Vor einer Woche kamen noch 2213 neue Fälle hinzu.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus, vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Krankenhäuser in Brandenburg behandelten nach Angaben vom Donnerstag 321 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung, davon 22 auf Intensivstationen. Vor einer Woche waren noch 388 Menschen in Krankenhäusern, davon 30 auf Intensivstationen. Die Corona-Warnampel lag bei der Zahl neuer Krankenhauspatienten je 100.000 Einwohner in einer Woche mit 3,6 im gelben Bereich. Der Anteil von Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen war zuletzt bei 3,2 Prozent – hierbei blinkt die Ampel Grün.

Die Corona-Regeln mit Maskenpflicht in Krankenhäusern, Arztpraxen, Sozialeinrichtungen und in öffentlichen Bussen und Bahnen gelten noch mindestens bis zum 12. September. Für Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen ist zudem eine Testpflicht in Kraft.