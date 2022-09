Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist bei einem Streit im Volkspark Humboldthain in Berlin-Gesundbrunnen mit einem Messer verletzt worden. Der 21-Jährige geriet am Mittwochnachmittag mit einer Gruppe aus etwa zehn Männern in eine zunächst verbale Auseinandersetzung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin zückte ein Mann aus der Gruppe ein Messer und attackierte den 21-Jährigen. Der Angegriffene stürzte und wurde laut Polizei am Boden liegend weiter von der Gruppe getreten und geschlagen. Er wurde bei dem Messerangriff am Kopf und am Rumpf verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Angreifer flüchteten.