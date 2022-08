Berlin (dpa) – Neben den Schwimmern richten auch die Wasserspringer im Oktober einen Weltcup in Berlin aus. Wie der Weltverband Fina am Mittwoch mitteilte, soll das Event in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark vom 20. bis zum 23. Oktober stattfinden. Parallel wird in derselben Halle der Weltcup der Beckenschwimmerinnen und Beckenschwimmer vom 21. bis zum 23. Oktober ausgetragen. Dass beide Sportarten ihre Weltcups gleichzeitig am selben Ort austragen, ist ein Novum.

Die Veranstaltung ist auch finanziell reizvoll für die Athletinnen und Athleten. Insgesamt wird beim Springen ein Preisgeld in Höhe von rund 159.000 Euro ausgeschüttet.