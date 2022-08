Berlin (dpa) – Der letzte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière hat nach dem Tod des früheren sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow dessen Beitrag für die friedliche Revolution gewürdigt. «Er war für uns Ostdeutsche ein Mutmacher», erklärte der frühere CDU-Politiker am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ohne ihn hätte es nicht die Demonstrationen gegeben, die letztlich das Ende der DDR bewirkten.» Mit Gorbatschow verliere er auch einen Freund, so de Maizière. «Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass unsere Beziehung eine wirkliche Freundschaft wurde.»

Der letzte DDR-Außenminister Markus Meckel sagte dem Sender «MDR Aktuell» über Gorbatschow: «Er hat das Ende des Kalten Krieges ermöglicht und das bleibt von ihm!» Für ihn selbst sei es überwältigend gewesen, mit Gorbatschow 1985 plötzlich eine andere Sprache gehabt zu haben – «nach diesem Funktionärs-Sprech von Breschnew und diesen Reden, die diese SED-Typen alle hielten.» Der frühere Bürgerrechtler wies aber auch auf Gorbatschows Irrtümer hin. Dieser habe geglaubt, er

könne die Sowjetunion erhalten. Er habe nicht erkannt, dass die Völker der Sowjetunion diese als Gefängnis gesehen hätten.

Gorbatschow war am Dienstagabend in Moskau im Alter von 91 Jahren gestorben.