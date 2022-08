Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC verstärkt kurz vor dem Transferende die Abwehr. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wechselt Agustin Rogel vom argentinischen Erstligisten Estudiantes de la Plata an die Spree. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger aus Uruguay erhält einen Vertrag bis 2026. Über die Höhe der Ablösesumme machten die Berliner keine Angaben. Zum Jahresende wäre der Vertrag von Rogel in Argentinien ausgelaufen. Im Gespräch waren 700.000 Euro.

«Agustín hat mit seinen 1,91 Metern und seinem Spielstil auf dem Feld viel Präsenz, überzeugt mit Zweikampfstärke, Einsatzfreude und einer tollen Mentalität, die Mitspieler mitreißen kann», sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. Rogel hatte sich bereits am Sonntag nach dem 1:0-Erfolg über Patronato de Parana von seiner Mannschaft und den Anhängern verabschiedet.

Hertha-Trainer Sandro Schwarz war schon voller Vorfreude auf den Abwehrspieler. «Er ist ein sehr robuster Innenverteidiger, groß gewachsen, zweikampfstark», sagte Schwarz.