Es ist wieder soweit: die Modewelt steht eine ganze Woche lang Kopf – die Berlin Fashion Week vom 05. – 10. September ruft wieder Designer, Influencer, sowie Stars und Sternchen auf den Plan.

In diesem Jahr verstecken sich wieder jede Menge Überraschungen und an den einzelnen Tagen gibt es für Mode-Liebhaber und Fashion-Victims wieder ganz schön viel zu entdecken und das natürlich an zentralen Plätzen in der Hauptstadt.

Laufsteg-Shows, Installationen und neue Locations

Mit 36 Runway Shows, 25 Ausstellungen und Installationen, zwei Konferenzen mit mehreren Talks und Panels, 15 exklusiven Events sowie zahlreichen Side Events ist die Metropole erneut Hotspot der nationalen und internationalen Fashion-Szene.

Mehr als 150 Akteur:innen und Brands aus dem In- und Ausland, erweiterte Plattformen, neue, exklusive und zum Teil unbespielte Locations, hochkarätige Kooperationen sowie ein noch engerer, internationaler Austausch unterstreichen dabei die internationale Bedeutung der Berlin Fashion Week. Die beiden Kernthemen Nachhaltigkeit und Innovationen bilden bei der bevorstehenden Ausgabe der Berlin Fashion Week die inhaltlichen Säulen, die das gesamte Programm prägen.

So startet die Fashion Week

Schon vor dem eigentlichen Start finden bereits einige Veranstaltungen statt, zum Beispiel Modenschauen im Bikini Berlin am Zoologischen Garten, sowie im Radisson Collection Hotel in der Karl-Liebknecht-Straße.

Am 05. September startet dann Berlins größtes Mode-Event so richtig. Offiziell eröffnet wird die Berlin Fashion Week am 5. September im Rahmen der exklusiven Opening Reception x FIRESIDECHAT durch Michael Biel, Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin und Förderer der Berlin Fashion Week, sowie durch Christiane Arp, Vorstandsvorsitzende des Fashion Council Germany.

Solidarität mit der Ukraine

„Nur mit neuen Ideen gibt es Zukunftsperspektiven – und das wollen wir aktiv fördern. Wie viel Potenzial in der Berliner Kreativwirtschaft steckt, zeigt sich in dieser Saison an dem hochklassigen und diversen Programm der Berlin Fashion Week. Wir freuen uns, gerade in diesen Zeiten der Ukrainian Fashion Week eine Plattform geben zu können und damit ein wichtiges Zeichen der Solidarität zu setzen“, erklärt Staatssekretär Michael Biel.

Der Fashion Council Germany bringt mit seinem Networking-Format, dem Firesidechat, seit 2018 regelmäßig Entscheidungsträger:innen aus den Bereichen Mode, Medien, Wirtschaft, Kultur und Politik zusammen.

Los geht’s am ersten Tag unter anderem im Berliner Salon, am ersten Tag nur für geladene Gäste, an den zwei darauffolgenden Tagen dann für alle, die Spaß und Lust haben, dabei zu sein. Natürlich mischt wie in jedem Jahr auch wieder Mercedes Benz mit. Auf der Mercedes Benz-Fashion Week Dort zeigen unter anderem Bobkova, Kilian Kerner und Laura Gerte ihre Kollektionen.

Vielfalt und Digitalisierung

Auf der Neo.Fashion. 2022 präsentieren 17 ausgewählte junge Designer:innern in einem großen Showroom in den Reinbeckhallen ihre Entwürfe. Unter anderem zeigen fünf Designer:innen aus Äthiopien in Kooperation der „Next Fashion Design College“ aus Adis Abeba und Fashion Africa 254 ihre Kollektionen.

Auch um Digitalisierung und Technik geht es bei der diesjährigen Fashion Week in Berlin. Highsnobiety und Bright Moments zeigen in einer Gemeinschaftsausstellung NFT-Kunst von lokalen Berlinern.