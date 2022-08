Wittstock/Laage (dpa) – Zwei Lkw-Unfälle haben am Montag für Sperrungen auf der Autobahn 19 gesorgt. Nahe der Grenze zu Brandenburg sei in Mecklenburg-Vorpommern ein Lkw in Fahrtrichtung Berlin in den Straßengraben geraten, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Wegen der Bergungsarbeiten sei die Fahrtrichtung zwischen Röbel und Wittstock voll gesperrt. Einen Bericht der «Schweriner Volkszeitung», wonach der Fahrer alkoholisiert war, konnte er nicht bestätigen.

Zudem rutschte laut Sprecher ein Lkw zwischen Laage und Glasewitz ebenfalls in Fahrtrichtung Berlin in die Leitplanke. Am frühen Abend wurde der Verkehr demnach an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Weil Diesel ausgelaufen sei, müsse die Fahrbahn gereinigt werden. Dafür und für die Bergung des Fahrzeugs sollte die Fahrtrichtung später voll gesperrt werden. Über Verletzte lagen in beiden Fällen keine Informationen vor.