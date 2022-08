Der Sportverein SC Borussia 1920 Friedrichsfelde lädt gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften Vorwärts und Merkur zum Stundenlauf am 6. September 2022 ein.

Die Laufgruppe Borussia Friedrichsfelde hat zur Zeit 25 Mitglieder. Zweimal pro Woche wird gemeinsam trainiert. Einige Lauffreunde nehmen auch aktiv an Wettkämpfen teil, wie zum Beispiel am Rennsteiglauf, am Schweriner Fünf-Seen-Lauf oder am Berlin-Marathon.

Offen für alle

Die Laufgruppe ist offen für alle, die Spaß und Freude am gemeinsamen Laufen und Walken haben. Alle Laufinteressenten, auch Laufeinsteiger, sind herzlich willkommen, mitzulaufen.

Ein erstes Kennenlernen kann zum Beispiel beim Stundenlauf am 6. September stattfinden. Wer mitmachen möchte, muss sich bis 17 Uhr im Organisationsbüro im Stadion an der Zachertrstraße 30-50 anmelden. Um 18 Uhr ist Startschuss. Der Unkostenbeitrag liegt bei zwei Euro. Jeder Teilnehmer erhält einen Essenbon und ein Getränk.

Jeder Läufer zählt seine Runden selbst. Die Runden können dann im Organisationsbüro in die Urkunde eingetragen werden.

