Für Triathleten aus der Region Berlin-Brandenburg ein Highlight: Der Traithlon am Wukensee im brandenburgischen Biesenthal. Am 4. September 2022 fällt im Strandbad Wukensee in Biesenthal wieder der Startschuss für den diesjährigen Triathlon. Um 9.30 Uhr starten die Teilnehmer der ersten Distanz über 200 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Drei Distanzen 10.45 Uhr beginnt die zweite Distanz: 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen. 12.15 Uhr geht es für die Profis an den Start. Sie schwimmen 1,5 Kilometer, fahren 40 Kilometer Rad und laufen 10 Kilometer. Die Schwimmstrecke wird im glasklaren Wukensee geschwommen, Radfahren findet auf einem asphaltierten Rundkurs statt und gelaufen wird um und am Wukensee auf Waldwegen mit crossigem Charakter. Triathlon für Kids

Auch die kleinen Sportler kommen nicht zu kurz. Deshalb bieten wir einen Kids-Wettkampf an. Das heißt, es sind 100 Meter im Wukensee zu schwimmen und im Anschluss 400 Meter am Sandstrand zu laufen. Starten wird der auf 50 der kleine Sportler limitierte Wettkampf um 13 Uhr. Für symbolische zwei Euro sind die Kinder, im Alter von 8 bis 12 Jahren, am Start.

Das Sport-Event ist für Tritahlon-Fans eine Besonderheit. Die Umgebung, das erholsame Strandbad Wukensee und die begeisternde sportliche Stimmung sind einen Ausflug wert.

