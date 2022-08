Offene Ateliers und viel Musik: Am 3. September lädt das Kulturhaus Schöneberg zum Sommerfest ein.

Das Programm reicht von großformatiger Malerei über Installationen bis hin zu Western Swing und experimenteller Musik auf der Bühne im Hof.

In dem ehemaligen Schulgebäude in der Kyffhäuserstraße 23 in Schöneberg sind seit fast 25 Jahren Ateliers, Kunst und Musikschulen sowie eine Bühne von Theater Strahl untergebracht. Die in dem Haus arbeitenden Künstlerinnen und Künstler öffnen zum Sommerfest ihre Ateliers und zeigen Bilder, Fotos und Videos auf den Fluren in den drei Etagen des Hauses.

Zu den musikalischen Gästen zählt das „Moving Home Saxophon Ensemble“ (Bach bis Balkan), Till Bommer (afrikanische Harfe), die Deutsch-Türkische Musikakademie (anatolische Musik) und „Tom Cabin Recordings“ (Western Swing).

Text: red