Am 3. September 2022 findet wieder ab 14 Uhr der Panke Parcours im Wedding und Gesundbrunnen statt. Dabei verwandelt sich das Ufer der Panke in Berlins schönstes Open-Air-Musikfestival.

Auf acht Bühnen präsentieren viele lokale, aber auch internationale Künstler ein hochkarätiges Musik- und Performance-Programm. Ein Höhepunkt ist das beliebte Entenrennen durchs Pankewasser. Die Besucher mit den schnellsten Quietscheentchen gewinnen Preise, die von lokalen Gewerbetreibenden gestiftet wurden. Außerdem stellen sich Kiezprojekte vor und neben einem bunten Kinderprogramm gibt es Führungen, Lesungen, Workshops, Ausstellungen und vieles mehr.

Hauptsache ist und bleibt aber die Musik. Mehr als 40 Solokünstler und Bands

bespielen den Lieblingsfluss der Weddinger. Wie immer tragen die Bühnen Namen

von Fischen und anderen Wasserbewohnern. Ob Hip-Hop am CLOWNFISCH, die

ukrainische Sängerin Palmira Furman und der offizielle Festivalstart am DELPHIN, ein

Designmarkt mit Musik beim KROKODIL, die HUMMER-Bühne mit jeder Menge Girrrl

Power, lokale DJ-Heroen am WALROSS, „Therapie“ bei der SCHILDKRÖTE, Ska beim

HAIFISCH oder kollektives Tanzen am SEESTERN.

Der Panke-Parcours ist seit Anbeginn auch ein Fest der nachbarschaftlichen Begegnung.

Seine Wurzeln hat das Festival im QM-geförderten Musikprojekt KiezKlang. 2020 und 2021

musste der Panke Parcours coronabedingt als hybride Veranstaltung an jeweils sechs

Tagen stattfinden. Nun kann das Publikum wieder von Musikinsel zu Musikinsel flanieren

und inmitten von Stadtnatur eine persönliche Auswahl aus mehr als 40 Live-Konzerten

treffen.

Text: red