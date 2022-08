Berlin (dpa) – Das Internationale Stadionfest Istaf wird durch einen weiteren Leichtathletik-Star bereichert. Am Sonntag startet der zweimalige Weltmeister und Weltrekord-Sprinter Grant Holloway bei der 101. Auflage im Berliner Olympiastadion in seiner Parade-Disziplin über 110 Meter Hürden. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Bereits in der Vorwoche hatte in 200-Meter-Weltmeister Noah Lyles ein weiterer Sprintstar aus den USA seine Zusage gegeben.

Der 24-jährige Holloway gewann die WM-Titel 2019 und 2022 und holte in Tokio Olympia-Silber über die 110 Meter Hürden. Zudem hält der US-Amerikaner den Hallen-Weltrekord mit 7,29 Sekunden über die 60 Meter Hürden.

Insgesamt 15 Disziplinen stehen am 4. September auf dem Programm. Neun Europameisterinnen und Europameister haben bisher ihren Start zugesagt.