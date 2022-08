Die Eigenbeiträge für Pflegebedürfige steigen auch in Berlin weiter an. Die Sorge, ob sich das viele noch so leisten können, ist auch bei Gesundheitssenatorin Ulrike Gote von den Grünen sehr präsent.

Die Beiträge werden im September so drastisch ansteigen, weil die Gehaltssteigerungen für die Pflegekräfte gleichermaßen an die Klienten weitergeben werden.

300 Euro mehr im Monat

„Wir haben große Sorge vor höherer Belastung“, sagte die Senatorin laut der Berliner Morgenpost diese Woche. Die Lohnsteigerungen um 20 Prozent in der Pflege seien zwar „nötig und richtig“, die Steigerung müsse aber auch von den Pflegekassen mitgetragen werden.

Die Eigenbeträge für Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen würde demnach auf etwa 300 Euro im Monat steigen – kaum bezahlbar, angesichts der ohnehin schon vorhandenen Krise aufgrund von Ukraine-Krieg, Gasmangel und der Corona-Pandemie.

Dramatische Situation

„Das ist an Dramatik nicht zu überschätzen“, so der Gesundheitsausschuss-Vorsitzende Christian Gräff (CDU). Es müsse dringend gehandelt werden.

Bei der ambulanten Pflege würden „die Mehrkosten ungebremst an Eigenanteil gehen“, warnt Gote. Je nach bestellter Pflegeleistung könnte das eine Steigerung von mindestens 40 Prozent bedeuten oder sogar noch mehr.

Die Bundesregierung „ist aufgefordert, die Pflegebedürftigen zu entlasten“, erklärte auch Gote noch mal in aller Deutlichkeit.

