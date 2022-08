Die Probleme in Deutschland häufen sich, das Land steckt mitten in einer Krise. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Gas-Mangel – aus diesem Grund wird es in den kommenden Tagen und Wochen vermutlich wieder so einige Proteste und Demos auf den Straßen geben.

Berlin ist natürlich ganz vorne mit dabei – am heutigen Montag sind bereits zahlreiche Demos, Mahnwachen und Protest-Spaziergänge angekündigt.

Folgende Demos finden heute statt:

Mit dem Motto „Klimaticket für alle“ zieht heute von 12 bis 14 Uhr eine Demo vom Potsdamer Platz los. Die Strecke: Potsdamer Platz (AP) – Leipziger Platz – Leipziger Str. – Wilhelmstr. – Wilhelmstr. 97 (EP)

Von 18 Uhr bis 20:30 Uhr findet der „Montagsspaziergang für Frieden, Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung“ gegenüber vom Schloss Charlottenburg statt. Die Strecke: Denkmal Albrecht von Preußen – Otto-Suhr-Allee – Wilmersdorfer Str. (ZK) – Stuttgarter Platz Ecke Leonhardtstr. (ZK) – Leonhardtstr. – Amtsgerichtsplatz – Suarezstr. – Schloßstr. – Gegenüber vom Schloss Charlottenburg, Denkmal Albrecht von Preußen.



Der „Protest gegen Hartz 4 und das Bürgergeld“ findet von 17.45 bis 20 Uhr am Alexanderplatz statt.

Ebenfalls von 17:45 Uhr bis 20 Uhr findet auch eine Demo zum Thema „Rücktritt & Sanktionen für Verantwortliche der Coronapolitik“ statt. Die Strecke: Elcknerplatz (vor BVG Kundenzentrum), Bahnhofstraße, Lindenstraße, Alt- Köpenick, Müggelheimer Straße, Pablo-Neruda-Straße (Kreuzung), Müggelheimer Straße, Kietzer Straße, Kirchstr., Alt Köpenick, Luisenhain (Gehweg gegenüber Ratskeller Köpenick- Alt Köpenick 21)

Weitere Proteste in Berlin

Unter dem Motto „Tegel geht auf die Straße“ gibt es von 18 bis 21 Uhr eine Demo. Die Strecke: Alt-Tegel 2 vor C&A – Alt-Tegel – links Eisenhammerweg – links Brunowstr. – Brunowplatz – überqueren der Berliner Str. – links Buddestr. – links Buddestr. / Waidmannsluster Damm – links Medical Park / Karolinenstr. – Berliner Str. – rechts Alt-Tegel bis Alt-Tegel 2 vor C&A.

Am Pariser Platz in Mitte gibt es von 17 Uhr bis 18:30 Uhr eine Mahnwache für „Frieden und Menschenrechte“.

Demonstriert wird auch zum Thema „Gemeinsam leben – FÜR ein selbst bestimmtes, friedliches und tolerantes Miteinander ab sofort und in unser ALLER Zukunft“ und zwar in Pankow. Die Strecke: Breite Str. 37, in Höhe der Kirche zu den vier Evangelisten (AK) – Breite Str. – Berliner Str. – Schönhauser Allee – Stargarder Str. – Stargarder Str. 77, in Höhe der Gethsemanekirche (EK).