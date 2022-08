Heute Mittag, am 29. August um 14:33 Uhr schickt die Nasa nach langer, langer Zeit eine Mond-Rakete ins All. Die Mission steht unter dem eindrucksvollen Namen Artemis 1. Die Raumkapsel Orion soll innerhalb von einer Woche von einer Schwerlastrakete zum Erd-Trabanten gebracht werden.

Orion wird dann eine Weile um den Mond kreisen und einiges erkunden, um dann sechs Wochen später mit einen gewaltigen Platsch im Pazifik zu landen. An Bord sind auch zwei Personen – also nun ja, keine echten Menschen.

Keine Menschen an Bord – aber zwei Puppen

Es handelt sich um zwei weibliche Dummies, Helga und Zohar – zwei Frauen deswegen, weil getestet werden soll, wie die Strahlung auf den weiblichen Körper wirkt. Helga trägt keine spezielle Strahlenschutz-Weste, dafür aber Zohar zu Testzwecken.

Hinter dem Start des 36 Milliarden Euro schweren Projekts steckt eine einzigartige Geschichte, denn die Rakete wird von einem legendären Ort ins All katapultiert: dem Startplatz der früheren Apollo-Missionen in Florida. Mit Menschen an Bord ist übrigens erst wieder frühestens 2025 eine Mission geplant. Der letzte Mann auf dem Mond war Eugene Cernan im Jahr 1972.

Live-Übertragung von NASA und ESA

Den Start der Mondmission kann man auch im Livestream der NASA oder auch der Europäischen Weltraumagentur ESA verfolgen. Um 6 Uhr MESZ geht die Betankung der Rakete los und wenn alles reibungslos abläuft gibt es ab 23:30 Uhr sogar die ersten Fotos.

Das Zeitfenster ab dem geplanten Start um 14:33 Uhr umfasst zwei Stunden, denn ungünstige Wetterverhältnisse oder andere Probleme könnten die Mission verzögern oder sogar vorerst zum Scheitern bringen. Doch die Zeichen stehen bisher offenbar auf Erfolg!