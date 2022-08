Bad Saarow (dpa/bb) – Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) erwartet vom Treffen des Deutsch-Polnischen Umweltrates in Bad Saarow einen intensiven Austausch. «Möglicherweise erhalten wir hier auch schon erste Fingerzeige, wie eindeutig sich die Frage der Salzfrachten und der damit verbundenen Algenblüte darstellt», sagte Vogel am Rande der gemeinsamen Sitzung am Montag. Der Salzeintrag spiele nach Ansicht der deutschen Seite eine ganz bedeutende Rolle. «Wir wissen bis heute nicht, wie sie in welcher Menge in die Oder eingekommen ist.» Auch der internationale Alarm- und Meldeplan der internationalen Kommission zum Schutz der Oder müsse einer Überprüfung unterzogen werden. Damit solle erreicht werden, dass eine frühzeitige Information jederzeit gewährleistet ist. Polen und Deutschland müssten gemeinsam dafür sorgen, dass solche Vorkommnisse künftig nicht mehr stattfänden.

In dem deutsch-polnischen Grenzfluss waren massenhaft Fische gestorben. Die genaue Ursache ist bisher unklar. Experten gehen davon aus, dass ein hoher Salzgehalt im Fluss ein wesentlicher Grund ist, verbunden mit Niedrigwasser, hohen Temperaturen und einer giftigen Algenart. Bis Samstag vor einer Woche wurden in Polen und Deutschland rund 200 Tonnen Fischkadaver eingesammelt.

Zum Ausbau der Oder sagte der Umweltminister, Brandenburg habe gegen den Umweltprüfbericht der polnischen Seite Widerspruch eingelegt. Der sei zurückgewiesen worden – mit mehr Auflagen für die Bauphase durch die polnischen Behörden. «Aber für uns ist die Bauphase an sich schon ein Problem.» Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) pocht auf einen Stopp des Oderausbaus. «Der Fluss muss sich nun erholen können», sagte sie. «Zusätzliche Belastungen darf es nicht geben.»