Das Haus der Statistik am Alex in Berlin-Mitte kann auf eine lange Geschichte zurückblicken – jetzt steht es vor einem Neubeginn. Heute war der Baustart, das umgebaute Gebäude soll in knapp zwei Jahren fertig sein.

Ganze 14 Jahre lang stand das der Gebäudekomplex rund um das Haus der Statistik am Alexanderplatz fast vollständig leer. Davor war es seit den 1970er Jahren Sitz der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der ehemaligen DDR.

Moderner Verwaltungsstandort geplant

Bis Ende 2024 soll das Haus der Statistik laut dem Bezirksamt Mitte zu einem modernen Verwaltungsstandort mit dem Rathaus der Zukunft, aber auch Platz für Bildung, Kultur & Wohnen, umgebaut werden. Stadtrat Ephraim Gothe und Finanzsenator Daniel Wesener waren beim Festakt heute mit dabei.

„Alle Beteiligten ziehen trotz großer, aktueller Herausforderungen an einem Strang“, sagt Wesener zum Baustart vom Haus der Statistik. „Alle sind der Auffassung: hier entsteht etwas ganz Besonderes. Es ist ein gelungenes Beispiel für Stadtentwicklung von unten.“

Text: red/su