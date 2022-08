Bei familiärer Atmosphäre und bester Wasserqualität entspannen Großstädter am und im Stolzenhagener See. Dafür können sie den bekannteren Wandlitzsee ruhig mal links liegen lassen.

Nicht weit vom Wandlitzsee liegt der beschauliche Stolzenhagener See. Mit einer Größe von 43 Hektar ist dieser See zwar deutlich kleiner als sein 215 Hektar messender Nachbar, dafür holt er aber an Wasserqualität einiges wieder auf.

Relikt der Eiszeit

Der See im Südbereich des Ortsteils Stolzenhagen der Großgemeinde Wandlitz gelegen, gehört zum Biesenthal-Wandlitz-Prendener Seengebiet, das etwa 30 große und kleinere Seen umfasst. Das Relikt der Weichseleiszeit ist nur um 170 Meter breit, aber knapp 2,3 Kilometer lang. Der See befindet sich mindestens seit 1831 im Privatbesitz.

Die Uferregionen des Stolzenhagener Sees sind nur wenig bebaut, aber dafür mit festen Straßen erschlossen. Es gibt einen gut fünf Kilometer langen Rundwanderweg, der allerdings nur auf der knapp einen Kilometer langen Seepromenade im Südwesten am Ufer selbst entlang führt.

Auf der gesamten östlichen Seite verläuft er durch eine ruhige Wohnstraße und im Westen an der Seite einer wenig frequentierten Landstraße. Im östlichen Bereich des Sees schließt sich die Stolzenhagener Heide an. Das eigentliche bis 2003 selbstständige Dorf Stolzenhagen, nach dem der See benannt ist, erstreckt sich im Nordwestbereich des Sees und hinter der Heide.

Blaue Flagge

An der Südspitze des Sees befindet sich das Strandbad Stolzenhagen, das schon mehrfach mit der blauen Flagge der EU für sein garantiert sauberes Badegewässer sowie sein besonderes Engagement in der Umweltarbeit ausgezeichnet wurde. Lärmgeplagte Großstädter finden hier einen idyllischen Ort. Das Strandbad ist wochentags mit dem Bus, ansonsten mit dem Fahrrad vom S-Bahnhof Wandlitzsee zu erreichen.

Vor Ort können Sonnenliegen, Sonnenschirme, Tretboote und Boards für Stand-up-Paddeln ausgeliehen werden. Auch das nötige Equipment für Tischtennis oder Federball kann hier für kleines Geld geborgt werden.

Strandbad Stolzenhagen

Am See 90 | 16348 Wandlitz (OT Stolzenhagen)

| (01 73) 9 30 90 88 |

www.strandbad-stolzenhagen.de |

Eintritt: Mai bis September,

täglich 10 bis 20 Uhr (bei gutem

Wetter) |

Eintritt: 3, ermäßigt 2 Euro

Extras: Beachvolleyball, Federball, Tischtennis,

Sonnenliegen, Sonnenschirme,

Imbiss, WC, Bootsverleih, SUP, Spielplatz

Anreise: RB 27 Wandlitzsee, dann circa zehn Minuten mit dem Fahrrad oder mit Bus 902 (Mo. bis Fr.) bis Stolzenhagen Siedlung und dann circa zwölf MinutenFußweg

Gepflegte Badewiese

Am oberen westlichen Ufer des Stolzenhagener Sees öffnet sich direkt an der Basdorfer Straße eine gepflegte Badewiese, die zum Restaurant Fischerstube gehört. Ein Spielplatz und ein Bootsverleih sorgen für kurzweilige Stunden.

Der Kiosk Badefischkutter bietet alles für den kleinen Hunger, während die Fischerstube einlädt, auf der Terrasse mit Blick auf den See eine volle Mahlzeit zu genießen. Hier gibt es regionale Produkte und vor allem Fische aus heimischen Gewässern.