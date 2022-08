Berlin (dpa/bb) – Berlin muss sich nach Einschätzung von Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt verändern, um in Zeiten von Klimaschutz und Klimawandel zukunftsfähig zu bleiben. «Was es braucht, ist eine kritische Revision der bestehenden Stadt, um diese in eine nachhaltige Zukunft zu führen», sagte die gelernte Architektin der Deutschen Presse-Agentur. Das müsse im Dialog mit der Bevölkerung geschehen.

«Wir brauchen, so wie in der bestehenden Stadt, auch im Neubau eine effiziente Flächennutzung durch kompaktes, urbanes Bauen», erläuterte sie. «Denn der Boden ist keine vergrößerbare Ressource.» Kahlfeldt plädierte in dem Zusammenhang für kluge und intelligente Nachverdichtungen. «Da wo große Flächenbedarfe sind, muss man höher bauen», fügte sie hinzu. Und: «Da wo man baut, sollte man auf schon versiegelten Flächen bauen.»

Wichtig sei, sich der bestehenden Stadt und ihrem baulichen Bestand zuzuwenden und beim Thema Stadtumbau nicht nur an neue Quartiere und Neubauvorhaben zu denken, so Kahlfeldt. Genauso wichtig ist aus ihrer Sicht, das Thema nicht allein mit der Baubrille zu betrachten.

«Wir brauchen eine integrierte Entwicklung von allen städtischen Funktionen», sagte sie. Dazu gehörten nicht nur Wohnen, sondern auch Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten, Schulen, Kitas, Kulturangebote, Handel, Stadtgrün oder Schattenflächen.