Berlin (dpa) – Trainer Sandro Schwarz wird nach nur einem Punkt aus den ersten vier Saisonspielen in der Fußball-Bundesliga eventuell auch eine Systemumstellung in der Mannschaft von Hertha BSC vornehmen. «Womöglich spielen wir mit einer Dreierkette gegen Augsburg», sagte der 43-Jährige am Sonntag mit Blick auf das Spiel beim FC Augsburg am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Noch wichtiger ist für ihn aber ein sauberes Passspiel, das beim 0:1 gegen Borussia Dortmund vor allem in der ersten Hälfte gefehlt habe. «Wir brauchen technisch saubere Ballstafetten, um noch mehr Situationen zu kreieren, wir müssen mutiger verteidigen. Dann bist Du vielmehr in der Aktivität drin. Das haben wir in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht.»

Verzichten muss Schwarz künftig auf Fredrik Björkan, der sich zu Vertragsgesprächen in den Niederlanden befindet. Schwarz geht davon aus, dass der norwegische Nationalspieler Hertha verlassen wird. Björkan war er erst im Januar an die Spree gewechselt.