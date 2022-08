Mehr als 37.000 Erstklässler hatten am gestrigen Samstag ihre Einschulungsfeiern. Das ist der größte Jahrgang seit dem Jahr 2005.

Stellvertretend für alle Berliner Grundschulen besuchte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse am Samstag die Einschulungsfeier der Klasse 1b an der Schule am Sandsteinweg in Buckow. Die Senatorin wünscht natürlich allen Erstklässlern alles Gute zur Einschulung.

Großer Tag für die Kleinen

„Die Einschulung ist der ganz große Tag für die Kleinen. Ich wünsche den Erstklässlerinnen und Erstklässlern und ihren Familien eine wunderschöne Einschulungsfeier und ein gutes Ankommen in der Schule. Auch als langjährige Schulleiterin rate ich Eltern, ihre Kinder in der ersten Schulzeit besonders intensiv zu begleiten„, sagt Busse.

Zusammen die Schulmappe packen, sich Bücher und Hefte gemeinsam ansehen und auch auf Ordnung achten. Dazu gehöre es auch, ein leckeres und gesundes Frühstück mitzugeben, aber auch ausreichend zu trinken. „Das ist ja meist selbstverständlich. Ich danke Schulleitungen, Lehrkräften und dem gesamten Schulpersonal ausdrücklich, dass sie auch zu Beginn dieses Schuljahres aus Hygieneschutzgründen wieder mehrere Einschulungsfeiern in kleineren Gruppen anbieten“, ergänzt die Senatorin.

Regulärer Unterricht startet am Montag

Die Einschulungsfeiern finden in den Schulen in der Regel am Sonnabend statt, am Montag startet dann der reguläre Schulunterricht für die Erstklässlerinnen und Erstklässler. Brandenburg hat bereits in der vergangenen Woche Einschulung gefeiert.

Text: red/sara