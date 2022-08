Nach zwei Jahren hat der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) erstmals wieder zu einem Fest eingeladen. Trotz Unwetter feierten rund 800 Gäste ausgelassen bis in die Nacht.

Die Ärzte wollten eigentlich ein Konzert auf dem Tempelhofer Feld geben, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Bürgerfest feiern. Doch wegen des starken Unwetters wurden beide Veranstaltungen am Freitag kurzerhand abgesagt. „Die Ärzte haben gekniffen, der Bundespräsident hat abgesagt, aber der VBKI ist da“, sagte VBKI-Präsident Markus Voigt auf seiner Eröffnungsrede beim Sommerfest der Wirtschaft. Schnell wurde beim aufkommenden Regen improvisiert, Tische und Bänke in eine Halle auf dem EUREF-Campus in Schöneberg getragen, der als außergewöhnliche Partylocation ausgewählt wurde.

Endlich wieder nach zwei Jahren Pause

Der Verein der Kaufleute hatte am Freitag auf den EUREF-Campus geladen, zum ersten Mal wieder nach zwei Jahren Pandemie. „Eine der vielen Lehren dieser Pandemie ist, dass Videokonferenzen toll sind, nichts aber über persönliche Treffen und direkten Austausch geht“, sagte Markus Voigt. Deshalb freue er sich besonders, beim Sommerfest wieder rund 800 Gäste, darunter Vertreter aus Handel, Wirtschaft und Politik zum Netzwerken und Feiern eingeladen haben zu können. Sein Dank ging dabei in erster Linie an die Premiumpartner Mercedes Benz, KPMG, BAYER und Weberbank, die mit ihrer Unterstützung das Sommerfest der Wirtschaft erst möglich gemacht haben.

Soziale Aktivitäten

Markus Voigt rückte während seiner Rede besonders das bürgerschaftliche Engagement des VBKI in den Fokus. „Viele kennen den VBKi als Veranstalter von Sommerfest und Ball. Aber unsere sozialen Aktivitäten sind seit 140 Jahren eine wichtige Säule des Vereins.“

Kunst und Kultur, Sport, Bildungsförderung, rund 2.000 Lesepaten sind über den VBKI in Schulen unterwegs. Besondere Aufmerksamkeit schenkt der Verein aktuell dem Schicksal geflüchteter ukrainischer Familien. Gemeinsam mit der Berliner Sparkasse hat der VBKI die Initiative „Einstieg zum Aufstieg“ ins Leben gerufen. Diese bringt Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte, die eine Arbeit, Ausbildung oder ein Praktikum suchen, mit Unternehmen in Berlin und Brandenburg zusammen.

Große Auktionsgala

Einen Termin hat Markus Voigt schon einmal im Zusammenhang des sozialen Engagements des Vereins genannt: die große VBKI-Auktionsgala am 17. Oktober 2022. Versteigert werden unter anderem ein neuer EQE Mercedes, eine Skultpur von Tony Cragg, auch persönlich unterschriebene Boxhandschuhe der Klitschkos sind dabei. Der nächste Termin zum VBKI-Ball steht übrigens auch schon fest: 20. Mai 2023.

Das Herz der Stadt schlägt

Für den Senat sprach auf dem Sommerfest des VBKI Bausenator Andreas Geisel (SPD). Er richtete seinen Blick auf die zweieinhalb Jahre Pandemie sowie auf den Krieg in der Ukraine und seine Folgen. „Es wird Berlin durchrütteln und uns härter treffen als vielleicht gedacht“, sagte er. Aber ist sicher: „Das Herz der Stadt schlägt.“ Er verwies auf die zukunftsweisenden Wohnungsbauprojekte, die diese Stadt dringend brauche. Der EUREF-Campus etwa zeige, dass Stadtplanung der Zukunft nicht morgen stattfindet, sondern besonders auf dem Gelände in Schöneberg bereits gelebt wird. „Wir brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen“, so Geisel.

Das bestätigte auch EUREF-Campus-Chef Reinhard Müller. „Diese Veranstaltung heute ist CO2-neutral“, sagte er. Das EUREF-Projekt habe die Berliner Klimaziele schon lange erreicht und sei der einzige Ort in Deutschland, der komplett klimaneutral sei. Müller mit Blick auf die aktuelle Energiekrise: „Wir werden es schaffen, uns aus einheimischen Quellen zu versorgen.“

Eigentlich war für das Sommerfest eine Poolparty geplant. Müller schlug vor, gemeinsam mit Gastgeber Markus Voigt für einen guten Zweck hineinzuspringen. Das Wetter hielt die beiden dann aber doch davon ab.

Starköche für Gaumenfreuden

Für feinste Köstlichkeiten an verschiedenen Food-Stationen sorgten beim VBKI-Sommerfest unter anderem Sternekoch Thomas Kammeier und Starköchin Cornelia Poletto. Für Musik sorgten die Swing-Band Moon Glow sowie Lasca Fox mit seinem Lastenfahrrad. DJ Dezibelle begleitete die Gäste beim Tanz durch den Abend.

Wechsel in der Geschäftsführung

Gesprächsthema des Abends war neben den Berliner Zukunftsfragen auch eine wichtige Personalie beim VBKI: Die – wie vermeldet – zum Jahresende aus persönlichen Gründen scheidende Geschäftsführerin Claudia Große-Leege erhielt viel Applaus und Anerkennung für ihren Einsatz in den vergangenen zwei Jahren, ihre designierte Nachfolgerin Ute Weiland wurde herzlich willkommen geheißen.

Text: Sara Klinke, Bilder: Sascha Uhlig