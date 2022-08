Berlin (dpa/bb) – Eine 39-Jährige soll am frühen Samstagmorgen in Berlin von ihrem Partner lebensbedrohlich verletzt worden sein. Das Paar war in einer Kleingartenanlage in Wartenberg in Streit geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Frau konnte demnach noch den Notruf alarmieren und wurde im Krankenhaus notoperiert. Sie befinde sich nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei fahndet nach dem 42 Jahre alten Tatverdächtigen.