Berlin (dpa/bb) – Busse und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind seit drei Monaten nahezu wieder so voll wie vor Corona. Das Unternehmen führte das auf das 9-Euro-Ticket zurück, das seit Juni erhältlich ist und Ende August ausläuft.

«Die Zahlen zeigen: Das 9-Euro-Ticket wurde insgesamt sehr gut angenommen», teilte das Unternehmen am Samstag mit. Es hat nach einer vorläufigen Bilanz bis zum 23. August rund 3,3 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. Dadurch habe die Fahrgastnachfrage im Durchschnitt der drei Monate bei 94 Prozent des entsprechenden Zeitraums 2019 gelegen. Im Mai seien es noch 80 Prozent gewesen.

«Das Ticket wurde insbesondere in den Nebenzeiten genutzt, also zum Beispiel zum Einkaufen, in der Freizeit und für Ausflüge», bilanzierte die BVG. Es habe aber auch zu den Spitzen-Pendlerzeiten mehr Fahrgäste als im Mai dieses Jahres gegeben. Bis Mitte September will die BVG ermitteln, wie viele Fahrgäste wegen der günstigen Monatskarte ihr Auto stehen ließen.

BVG-Chefin Eva Kreienkamp hob hervor, dass das Ticket nicht nur günstig, sondern vor allem leicht verständlich war. «Einfach gestaltete Ticketsysteme müssen daher eine Maßgabe bei allen Überlegungen zu neuen Angeboten sein», sagte sie mit Blick auf die Diskussionen über Nachfolgelösungen. «Die drei Monate haben den Nahverkehr in den Fokus gerückt», sagte Kreienkamp. Er müsse nun langfristig attraktiv gestaltet werden.