Noch ein schöner Last-Minute-Tipp fürs kommende Wochenende: Der japanische Kultur- und Designmarkt feiert am Sonntag sein fünfjähriges Bestehen mit einem vielfältigen Programm.

Auf dem Japanmarkt in Berlin-Kreuzberg , der Name verrät es schon, dreht sich alles rund um das Land der ausgehenden Sonne. Stehen Vorführungen, Workshops und Mitmachangebote stets auf dem Programm des regulären Japanmarkts, so haben die Veranstalter für das Marktjubiläums viele Besonderheiten geplant.

Einblicke in die Welt der Samurai

So laden etwa zahlreiche Workshops die Besucher des Japanmarkts dazu ein, in die Kultur des Landes einzutauchen. Wer sich schon immer mal in traditioneller Kaligraphie oder in der Origamikunst ausprobieren wollte, bekommt hier die Chance dazu. Das Samurai Museum präsentiert zudem einen faszinierenden Einblick in die Welt der Samurai. So richtig sportlich wird es hingegen bei den Jutaijutsu-Vorführungen unter freiem Himmel bei hoffentlich gutem Wetter.

Ein weiteres Highlight ist die Kimono Fashion Show mit musikalischer Begleitung. Zum Ausklang kann ab 22 Uhr im Biergarten des Festsaals Kreuzberg mit DJ Neco gefeiert werden.

Auf einen Blick

Was: 5 Jahre Japanmarkt Berlin – Kultur- und Designmarkt

Sonntag, 28. August 2022: 12 bis 22 Uhr Wo: Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin

Text: red/su