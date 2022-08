Michendorf (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen Alt Langerwisch und der Autobahn 10 an der Anschlussstelle Michendorf sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen am Freitag aus zunächst unbekannter Ursache ein Auto und ein Kleintransporter zusammen. Ein Insasse des Autos wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Über die Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher zunächst noch keine Angaben machen. Alle am Unfall Beteiligten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Bundesstraße 2 war am Nachmittag noch gesperrt. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.