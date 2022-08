Was lange währt… eigentlich sollte das Test-Modell für E-Rezepte schon Anfang des Jahres starten, jetzt soll es zumindest schon in diesem Monat soweit sein. Gesundheitsminister Karl Lauterbach drängelt und will, dass das Ganze schneller vorangeht. „Wir müssen das jetzt schnell ausrollen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin laut der Berliner Morgenpost.

In Berlin wird es vermutlich noch ein wenig dauern, doch bei Kliniken in der Region Westfalen-Lippe und bei Zahnärzten in Schleswig-Holstein soll diese Woche die Testphase anlaufen.

So soll das E-Rezept aussehen

Elektronische Rezepte sollen Erleichterung in Sachen Krankheit bringen, der lästige Gang zur Praxis soll damit wegfallen. Stattdessen sollen digitale Rezept-Codes entweder über eine spezielle Smartphone-App, als Papierausdruck für Zuhause oder aber auch per Mail oder SMS übermittelt werden können. Ab 2023 sollen die Codes sogar direkt mit der elektronischen Versichertenkarte eingereicht werden.

Doch in den meisten Fällen laufen solche Vorhaben gerade in Deutschland nicht ohne Probleme ab und auch dieses Mal gibt es ein nur allzu bekanntes Hindernis: der gute alte Datenschutz. In Schleswig-Holstein wurde der Start der Testphase von der Kassenärztlichen Vereinigung abgesagt.

Klappt es nur in Deutschland nicht?

Ein bundesweiter Start dürfte also erst 2023 klappen – nicht für Lauterbach ist das zu langsam. Auch der Hausärzteverband kritisiert das Vorgehen. Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Hausärzteverbands sagte gegenüber der „Rheinischen Post“: „Es ist beim besten Willen nicht nachvollziehbar, warum etwas, das in anderen europäischen Ländern seit Jahren problemlos und datenschutzkonform funktioniert, in Deutschland anscheinend ein Ding der Unmöglichkeit ist.“ Immerhin sind E-Rezepte in 18 anderen Ländern in Europa schon lange Standard.