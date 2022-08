Berlin (dpa) – Drei Jahre Warten und dann das: Das erste Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender seit 2019 ist zum Auftakt am Freitag buchstäblich ins Wasser gefallen. Nach wochenlanger Sonne, Hitze und Trockenheit zog am Nachmittag eine massive Gewitterfront über die Hauptstadt. Blitze zuckten, Donner grollte, es regnete wie aus Eimern. Die Gastgeber hatten sich die Rückkehr zur Normalität nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause sicher anders vorgestellt.

Für den ersten Tag des Bürgerfests hatten der Bundespräsident und seine Frau rund 1500 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland eingeladen, darunter viele junge Menschen. «Ohne Euch, ohne Sie sähe unser Land ganz schön alt aus», hieß es in Steinmeiers vorab veröffentlichtem Redetext. Die offizielle Eröffnung wurde in der Hoffnung auf eine Regenpause erst mal um eine Stunde verschoben.

Gerade in Krisenzeiten wie jetzt sei ehrenamtliches Engagement nötig, so Steinmeier. «Ja, wir brauchen einen leistungsfähigen und unterstützenden Staat, wir brauchen Bildung und Wissenschaft, wir brauchen technologische und wirtschaftliche Innovationen, um die großen Herausforderungen dieser Zeit zu meistern.» Nötig sei aber eben auch das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. «Gemeinsinn und gemeinnütziges Tun liefern uns die Energie, die Kraft und die Wärme, die wir brauchen, um gut durch die kommenden Monate und Jahre zu kommen!»

Der Bundespräsident warb vehement für das Ehrenamt. «Die Demokratie braucht ein starkes Rückgrat! Wir brauchen auch in Zukunft mehr engagierte Bürgerinnen und Bürger, um das Miteinander in unserem Land zu stärken – nicht nur in der Krise, sondern auf Dauer!» Ehrenamtliches Engagement sei keine Zumutung und kein Verzicht auf eigene Entfaltung. «Sich für andere einzusetzen, kostet Zeit, Kraft und Nerven, ja – aber es macht eben auch Freude, und es lohnt sich, für einen selbst und für die ganze Gesellschaft.»

Seine Gäste wie etwa Thorsten Boomhuis aus Nordhorn in Niedersachsen musste Steinmeier nicht überzeugen. Der 48-Jährige hat seit Anfang 2020 den Verein «PingPongParkinson Deutschland» aufgebaut. Inzwischen zählt er bundesweit 100 Gruppen und 700 Mitglieder. Tischtennis gegen Parkinson – das helfe, sagte Boomhuis. «Aufhalten kann man die nicht heilbare Krankheit nicht, aber mit Sicherheit ausbremsen. Man kann auch Symptome wieder etwas zurückdrehen.» Er widme der ehrenamtlichen Arbeit «viele, viele Stunden in der Woche». Der zweifache Vater erhielt vor zehn Jahren selbst die Diagnose Parkinson. Die Einladung nach Berlin kam für ihn «aus heiterem Himmel».

Die Deutsche Jugendfeuerwehr mit bundesweit rund 18 300 Gruppen war sogar mit einem eigenen Stand im Park von Schloss Bellevue präsent. «Sich so in der Öffentlichkeit zeigen zu können, das ist schon eine Riesenchance», sagte Bundesjugendleiter Christian Patzelt. Bei der Freiwilligen Feuerwehr gehe es längst nicht nur ums Löschen. «Wir sind ganz oft die letzte Bastion in einem Ort, der letzte Verein.»

Am Freitag waren nur Ehrenamtliche eingeladen, am Samstag dürfen zum «Tag des offenen Schlosses» dann alle Bürgerinnen und Bürger kommen. Ein Regenschirm wird laut Wetterbericht wieder ratsam sein.