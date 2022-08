Cunewalde (dpa) – Das Lausitz Festival hat den für kommenden Dienstag (30. August) geplanten Auftritt der Pianistin Martha Argerich mit dem Cellisten Mischa Maisky auf den 3. September verschoben. An dem Konzert in der Dorfkirche Cunewalde in Ostsachsen ist auch die Flötistin Susanne Barner beteiligt. Argerich sei gerade von einem Festival aus Buenos Aires nach Europa zurückgekehrt und habe aus persönlichen Gründen darum gebeten, das Konzert zu verschieben, teilte der Veranstalter mit. Ihr sei es besonders wichtig, auch ein drittes Mal beim Lausitz Festival dabei zu sein.