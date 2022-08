Regen, Sturm, Gewitter – die Wetteraussichten für die kommenden Stunden und Tage in Berlin sehen schlecht aus. So schlecht, dass heute sogar das erste von insgesamt drei geplanten Die-Ärzte-Konzerten in Berlin wegen einer amtlichen Unwetterwarnung abgesagt werden musste.

Stattfinden sollte das Konzert heute auf dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof. Doch nach aktuellem Stand finden immerhin die Konzerte am Samstag und Sonntag weiterhin statt.

1/ Achtung: Aufgrund eines aufziehenden Unwetters sind wir gezwungen, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu beenden. Bitte verlasst zu eurer Sicherheit den Bereich des Veranstaltungsgeländes auf den ausgewiesenen Wegen. Bleibt ruhig und achtet auf eure Mitmenschen. Bitte — THFlive (@thflive) August 26, 2022

Die Besucher wurden aufgefordert, das Veranstaltungsgelände auf den ausgewiesenen Wegen zu verlassen. Ob es bereits einen Ersatztermin für das heute ausgefallene Konzert gibt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Text: Sascha Uhlig