Auf dem RAW-Gelände findet am kommenden Wochenende ein kostenloses Festival für die ganze Familie statt. Neben viel Musik und Kultur gibt es auch ein umfangreiches Programm für Kinder.

Wer am Wochenende noch nichts vorhat, dem empfehlen wir das RAW + Festival in Berlin-Friedrichshain. Am 26. und 27. August 2022 verwandelt sich das RAW-Gelände im Einzugsbereich der Warschauer Straße in ein buntes und vielfältiges Musikfestival.

Erweitert wird das Ganze durch Workshops für Kinder und Eltern, sowie Zirkus- und Tanzperformances. Obendrauf gibt es natürlich auch noch ein umfangreiches kulinarisches Angebot.

Umfangreiches Musikprogramm

Das Musikprogramm des „RAW + Festivals“ wird von der Initiative fæmm gestaltet, und so können sich alle Besucher auf ein vielfältiges Programm freuen. Mit dabei sind unter anderem Voodoo Beach, Projekt Kiez Chor und Brenda Blitz.

Das kulturelle Programm des Festivals wird von den verschiedenen Kulturschaffenden vor Ort organisiert und reicht vom Graffiti Workshop über einen FLINTA-Bauworkshop bis hin zum Vuesch Zirkus. Das komplette Programm gibt’s hier nachlesen.

Zukunft des RAW-Geländes

Wo derzeit noch Flohmärkte, Partys oder eben Festivals stattfinden, sollen schon bald zahlreiche Neubauten entstehen. Bereits im Mai dieses Jahres stellten Architekten ihre Pläne für die Umgestaltung des RAW-Geländes vor. Das Kulturareal wird von der Kurth-Gruppe neu bebaut.

Angesichts dessen sehen viele die Zukunft der Anwohner und dem Freiraum in den Kiezen in Gefahr. Und auch wenn trotz Neu- und Umbau einiges in seiner jetzigen Form auf dem RAW-Gelände auch in Zukunft erhalten bleiben soll, fragt man sich bereits, ob Festivals wie dieses ebendort in den kommenden Jahre weiterhin stattfinden können. Nicht nur deshalb ist es den Besucht wert!

Text: red/su