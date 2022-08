Viele Kinder in Berlin haben an diesem Wochenende ihre erste Woche in der Schule hinter sich. Um das zu feiern, lädt der Britzer Garten am Sonntag zum großen Familienfest.

Puppentheater bis Live-Musik

Von 14 bis 18 Uhr wird in der beliebten Spiellandschaft Lehmdorf im Britzer Garten eine bunte Bau-Abschlussfeier mit Sport, Spiel und Spaß veranstaltet. Auf der Festplatzbühne am See spielen unter anderem die Indie-Rock-Band „ Larifari “ und das Märchenballett „Alice im Wunderland“ wird aufgeführt. Weitere Mitmachaktionen wie ein Hockey-Slalom oder ein Spieleparcours erwarten die jungen Gäste an der Wiese am Modellboothafen.

Auch das Freilandlabor Britz ist vor Ort und lädt rund um das Umweltbildungszentrum von 12 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Interessierte kriegen hier Einblicke in die vielfältigen Projekte und Aktivitäten und können an Experimenten teilnehmen. Der Besuch ist im Parkeintritt enthalten.

Auf einen Blick

Was: KinderKult im Park

Wann: 28. August 2022, 14 bis 18 Uhr

Wo: Britzer Garten / Freilandlabor, Sangerhauser Weg 1 in 1 2349 Berlin

text: red/su