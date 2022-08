Berlin (dpa/bb) – Eine größere Picknick-Gruppe mit fünf Kindern hat sich nur knapp vor einem herabstürzenden Eichenast in Berlin-Lichtenberg retten können. Der fünf bis zehn Meter lange Ast war am Donnerstagabend im Stadtpark Lichtenberg langsam und geräuschvoll vom Baum abgebrochen, wie eine dpa-Reporterin beobachtete. Zeit genug für die etwa zehn Erwachsenen und fünf Kinder, sich in Sicherheit zu bringen. Der Ast stürzte schließlich auf ihren Picknick-Platz. Verletzt wurde niemand. Warum der Ast abbrach, wurde zunächst nicht bekannt.