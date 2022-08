Finowfurt (dpa/bb) – Die Reparatur der beschädigten Autobahnbrücke über den Oder-Havel-Kanal bei Finowfurt (Landkreis Barnim) wird einer ersten Schätzung zufolge zwischen 500.000 Euro und 1,5 Millionen Euro kosten. Die Beseitigung aller Schäden werde zwei Jahre in Anspruch nehmen, teilte die in Hohen Neuendorf bei Berlin ansässige Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. Ein Neubau der Brücke auf der A11 sei demnach nicht erforderlich. In den kommenden drei Monaten würden alle Schäden genauestens erfasst werden. Die Brücke war den Angaben zufolge kürzlich von einem Schwimmbagger gerammt worden. Der «massive» Aufprall habe erhebliche Schäden an der Brücke verursacht, hieß es. Seitdem sei der Verkehr Richtung Berlin eingeschränkt.