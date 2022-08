Zur Entwicklung des Berlin-Tourismus soll ein neuer Bürgerbeirat künftig mit dem Land Berlin zusammenarbeiten. Dafür werden ab sofort 24 engagierte Berliner aus allen zwölf Bezirken gesucht.

Wie erhalten wir die vielfältige Berliner Kiezkultur? Wie können wir den Tourismus in Berlin weiterentwickeln? Antworten auf diese und weitere Fragen sollen künftig vom „Bürger:innenbeirat Berlin-Tourismus“ in enger Zusammenarbeit mit dem Land Berlin entwickelt werden. Alle Berliner können sich ab sofort als Mitglied in dem neuen ehrenamtlichen und unabhängigen Gremium bewerben und damit aktiv die Zukunft des Berlin-Tourismus mitgestalten. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. September 2022.