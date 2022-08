Wulkow (dpa/bb) – Der Brandenburger Landesbauernverband präsentiert am Donnerstag (13 Uhr) gemeinsam mit Landesagrarminister Axel Vogel (Grüne) in Wulkow (Ostprignitz-Ruppin) die Erntebilanz für das laufende Jahr. Wegen der großen Trockenheit und Hitze in diesem Sommer werden insbesondere beim Getreide Einbußen erwartet.

Nach der Juli-Schätzung rechneten die Brandenburger Landwirte nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch mit einer Getreideernte von rund 2,2 Millionen Tonnen. Nach Angaben der Statistiker wäre das im Vergleich zum bereits schlechten Vorjahr ein weiterer Rückgang von mehr als drei Prozent. Lediglich bei der Wintergerste wird den Angaben zufolge mit rund 610.400 Tonnen ein höherer Ertrag als 2021 erzielt. Er übertreffe den Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre um 15 Prozent, hieß es.