Das Azubi- und Jugendwohnen in Oberschöneweide wird an diesem Donnerstag im Beisein von Senatorin Astrid-Sabine Busse feierlich eröffnet.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bietet hier, An der Wuhlheide 198, gemeinsam mit der Kolping Jugendwohnen Berlin-Oberschöneweide gGmbH insgesamt 137 jungen Menschen zwischen 16 und 27 Jahren bezahlbaren Wohnraum zur Verselbstständigung am Übergang von der Schule in den Beruf und auch während der Ausbildung. Dabei erfahren die jungen Menschen in den Häusern an der Spree besondere pädagogische Unterstützung.

Text: red