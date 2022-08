In der Mobilitäts-App Jelbi der Berliner Verkehrsbetriebe sind ab sofort auch Fahrzeuge von „SIXT share“ buchbar. Neben „Miles“ ist dies der zweite Anbieter für Carsharing, der bei Jelbi zur Verfügung steht.

Neben den flexiblen Carsharing-Angeboten von „SIXT share“ und „Miles“ ist ebenfalls „Mobileeee“ als stationsbasierter Anbieter dabei. Damit steigt das Angebot unterschiedlicher Fahrzeuge auf insgesamt 60.000.

Moderne Mobilität

Eva Kreienkamp, Vorstandsvorsitzende der BVG: „Mit SIXT share und allen bereits integrierten Anbietern sowie unseren Bussen und Bahnen vereint Jelbi die Mobilitätsangebote in Berlin. Damit haben wir bereits eine erfolgreiche Plattform geschaffen. Gleichzeitig gehen wir mit Jelbi und den insgesamt 62 Jelbi-Stationen sowie unserem ÖPNV-Angebot einen weiteren Schritt in die Zukunft der modernen Mobilität.“

Dr. Kathrin Risom, Executive Director SIXT share: „Die Kooperation mit der BVG unterstreicht einmal mehr unsere strategische Entscheidung, mit den wichtigen ÖPNV-Anbietern zusammen zu arbeiten, um Mobilität noch flexibler und einfacher für jeden zugänglich zu machen und so die Mobilitätswende aktiv voranzutreiben. Mit der Integration von SIXT share in die Jelbi-App haben Kundinnen und Kunden in Berlin nun eine weitere Möglichkeit, nahtlos, schnell und günstig an ihr Ziel zu gelangen.“

Zur Hälfte elektrisch

Die Flotte von SIXT share fährt in Deutschland zu 50 Prozent elektrisch. Auch Transporter können gemietet werden. Mit einer Registrierung in der Jelbi-App oder Anmeldung über das sogenannte Single-Sign-On der BVG, das auch für die übrigen BVG-Apps funktioniert, sind alle Mobilitätsangebote direkt buch- und bezahlbar.

Jelbi ist die Mobilitätsplattform der Berliner Verkehrsbetriebe. Sie bietet die ganze Palette geteilter Mobilität – von Bus und Bahn über Fahrräder, Mopeds, und Leihroller bis zu Autos und Taxis. Rund 60.000 Fahrzeuge aller Mobilitätsformen (außer dem eigenen Auto) sind über die App buch- und nutzbar.

Text: red