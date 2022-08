Berlin (dpa/bb) – Der im Zusammenhang mit einem Stellenbesetzungsverfahren in die Kritik geratene Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), will sich nun mit juristischen Mitteln gegen Anschuldigungen zur Wehr setzen. «Die von Medien teilweise verbreitete Behauptung, Stefan von Dassel habe einem abgelehnten Bewerber per SMS angeboten, ihn mit einer privaten Geldzahlung «ruhig zu stellen», erweist sich schlicht als falsche Tatsachenbehauptung», sagte sein Anwalt Christian Schertz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Er kündigte an, gegen diejenigen, die dies weiter behaupteten, rechtliche Schritte einzuleiten. «Auch um weitere Rufbeeinträchtigungen zu verhindern und die bereits eingetretene Reputationsbeschädigung zu korrigieren», sagte Schertz.

Bei der Stelle ging es um die Leitung des Steuerungsdienstes im Bezirksamt Mitte, einer Schlüsselposition in der Verwaltung. Sie wurde Ende 2021 an einen Lokalpolitiker der Grünen vergeben, den von Dassel kannte. Ein unterlegener Mitbewerber klagte, so dass die Stelle monatelang vakant war.

Anfang April verfolgte von Dassel nach eigener Darstellung zunächst die Idee eines «öffentlich-rechtlichen» außergerichtlichen Vergleichs mit dem Bewerber. Nachdem das Rechtsamt diese Idee verworfen habe, brachte er per SMS die Möglichkeit einer «privatrechtlichen Vereinbarung» ins Spiel. «Ein konkretes Angebot einer Geldzahlung ist in dieser SMS an keiner Stelle erfolgt», unterstrich von Dassels Anwalt Schertz.