Berlin (dpa/bb) – Neuzugang Diogo Leite ist vom guten Abschneiden seines neuen Vereins Union Berlin nicht überrascht. Er habe von Anfang an gewusst, dass er in einer starken Mannschaft spielen würde. Über die sieben Punkte freut er sich sehr. «Wir wollen diesen Weg weiter gehen», sagte der 23 Jahre alte Portugiese am Dienstag in einer Medienrunde im Stadion An der Alten Försterei im Hinblick auf das Auswärtsspiel bei Aufsteiger Schalke 04 am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky), «wir wissen, dass das ein hartes Spiel für uns wird. Wir müssen 90 Minuten auf einem hohen Level agieren, um sie zu schlagen. Aber wir fahren dorthin, um das Spiel zu gewinnen.»

Beim aktuellen Tabellendritten absolvierte Leite bislang als einziger der zehn Neuverpflichtungen die bisherigen drei Bundesligaspiele dieser Saison über die volle Distanz. «Ich habe versucht, jeden Tag mein Bestes zu geben. Aber alle Trainer, Betreuer und Mitspieler haben mir dabei geholfen, mich schnell anzupassen», sagte die Leihgabe der FC Porto, der innerhalb der nächsten drei Monate Deutsch lernen möchte. Einen Freifahrtschein besitze er aber nicht.

In Portugal galt er als großes Talent. Bei seiner Entwicklung half auch sein Vorbild Pepe mit. Mit der portugiesischen Verteidiger-Legende spielte er beim FC Porto zusammen. Bei seinem Heimatclub konnte sich Leite aber noch nicht durchsetzen und war in der vergangenen Saison an Sporting Braga ausgeliehen.

Braga gehört zu jenen Mannschaften, auf die Union in der Europa League treffen könnte. Mit seinem Ex-Klub spielte er im Vorjahr ebenfalls auf dieser Ebene des Europacups (6 Einsätze) mit. «Es ist ein toller Wettbewerb für jeden Klub. Hoffentlich kommen wir so weit wie möglich», sagte Leite. Am Freitag wird die Gruppenphase der Europa League in Istanbul ausgelost. Dann wird auch Leite ganz genau hinschauen.