Diesmal geht‘s zum Nymphensee im nahen Brieselang

Nach einer gemütlichen Regionalbahnreise bis Brieselang (RB14) gelangt man nach einem 15-minütigen Fußmarsch durch ruhiges Wohngebiet und über eine kurze Strecke am Feldesrand zum Automaten, der den Eintritt zum Freibad Nymphensee freigibt.

Parkplatz in Seenähe

An Wochenenden und heißen Tagen ist die Warteschlange auch mal länger, aber nie zu lang, weil sich der Pächter auch mal persönlich zum schnelleren Abkassieren an die Pforte stellt. Autos können in Seenähe auf dem Parkplatz gegenüber der Statue der „Nymphe von Brieselang“, die aus dem Märkischen Künstlerhof in der Nähe des Bahnhofs stammt, abgestellt werden.

Schöne Schattenplätze

Ein langer Sandstrand mit flachem Einstieg ins Gewässer drängt sich förmlich auf für Familien und Kinder, um den ganzen Tag Burgen zu bauen, den Wasserspielplatz zu stürmen, sich auf dem Volleyballfeld einer sportlichen Alternative an Land hinzugeben oder unter einem mitgebrachten Sonnenschirm ein am Imbiss erworbenes Eis zu schlecken.

Schattenplätze unter Bäumen gibt es eher Richtung Westseite des Sees, wo sich viele Möglichkeiten bieten, ins Wasser zu kommen, um dann eine kleine Schwimmrunde um die Insel zu drehen. Dabei geht es oft vorbei an Enten und Blässhühnern oder Stand-up-Paddlern, die die Boards hier ausleihen können.

Naturbelassener See

Die DLRG hat zwar ein Häuschen auf dem Gelände, ist aber nicht ständig vor Ort. Neben dem üblichen Badespaß kann hier auch über den Tauch-Club Brieselang/Spandau 92 e. V. der Seeboden erkundet werden. Da ein großer Teil der Südseite, wie auch die Inseln, als nicht zu betretende Naturschutzzone eingestuft wurden, ist der See recht naturbelassen, nur das Unterwassergras wird entfernt – für ein uneingeschränktes Schwimmvergnügen.

Der Einstieg in den Baggersee ist an einigen Stellen etwas schmierig, das Wasser relativ trüb. Die sanitären Anlagen sind gepflegt und ausreichend vorhanden, allerdings muss, wer das Verweilplätzchen auf den Liegewiesen gesucht hat, für einen Besuch um den halben See tapern – oder eben rüberschwimmen.

Sehr zu empfehlen ist die klassische Seeverpflegung mit knusprigen Fritten, Pizza und Flammkuchen. Sonntags gibt‘s auf der Seeterrasse ab 10 Uhr tolles Frühstück.