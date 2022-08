Seit Juni 2021 wird das Strandbad Müggelsee – wegen Denkmalschutz sehr aufwändig – saniert. Nun musste dem beauftragten Bauhauptunternehmen die Kündigung ausgesprochen werden.

Aktuell finden deshalb nur eingeschränkte Bauarbeiten am Strandbad Müggelsee statt. Die Neuausschreibung der noch offenen Bauhauptleistungen erfolgt in Abstimmung mit der Vergabestelle. Aktuell finden am Strandbad Tiefbauarbeiten statt. Das teilt das Bezirksamt Treptow-Köpenick mit.

Text: red