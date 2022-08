Berlin (dpa) – Gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Berlin beginnt am heutigen Tag der Prozess vor dem Kammergericht. Die heute 31-Jährige soll 2016 mit ihren beiden damals minderjährigen Söhnen nach Syrien gereist sein, um sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft wirft der Frau unter anderen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vor. Die Frau habe ihre Kinder ideologisch im Sinn des IS erzogen und desolaten Lebensbedingungen ausgesetzt, so der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft.

Der Ehemann der Beschuldigten ist nach Behördenangaben ebenfalls aus Berlin nach Syrien ausgereist und soll sich spätestens im Juni 2017 der Terrororganisation als IS-Kämpfer angeschlossen haben. Die Angeklagte habe die Rolle der Ehefrau eines IS-Kämpfers eingenommen und die Kinder im Sinne der IS-Ideologie erzogen haben, so der Vorwurf. Im September 2018 habe sie ungeachtet der Gefahrenlage in Syrien eine Tochter geboren und damit habe sie zum Aufbau und Fortbestand des IS beigetragen. Die Kinder seien bis heute durch das Erlebte traumatisiert.

Die 31-Jährige ist laut Generalstaatsanwaltschaft am 6. Oktober 2021 bei ihrer Ankunft in Deutschland verhaftet worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Nach damaligen Angaben kam sie gemeinsam mit anderen Frauen bei einer sogenannten Gruppenrückholung aus Syrien am Flughafen Frankfurt/Main an. Angaben dazu, wo die Kinder heute sind, konnte eine Gerichtssprecherin zunächst nicht machen.

Für den Prozess vor dem Berliner Kammergericht sind zunächst 25 weitere Termine bis zum 21. Dezember geplant.