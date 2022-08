Vor dem Rathaus Schöneberg gibt es am 3. September Spaß, Information und kulinarische Genüsse.

Das Nachbarschaftfest am Rathaus Schöneberg geht am 3. September in die vierte Runde. Von 12 bis 19 Uhr werden auf dem John-F.-Kennedy-Platz und der Freiherr-vom-Stein-Straße vielerlei Angebote für alle Altersklassen.

Ab 12 Uhr können sich aBesucher auf musikalische Acts freuen, unter anderem von der Leo Kestenberg Musikschule und dem Nachbarschaftsheim Schöneberg.

Mitmach-Programm für kleine Besucher

In der Freiherr-vom-Stein-Straße wird es eine Kinderbühne mit bunter Unterhaltung und einem Mitmach-Programm für kleine Besucher geben. Rund um die Bühne ermöglicht ein eigener Bereich mit Spielständen die Teilnahme an Aktivitäten. Das teilt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mit.

Zahlreiche Stände, an denen sich die Gäste über regionale Angebote und Möglichkeiten informieren und beraten lassen können und wo kulinarische Köstlichkeiten warten, runden das Fest ab.

Das Nachbarschaftsfest sei nicht gewinnorientiert. Der Eintritt ist frei. Viele Attraktionen und Spielstände sind gratis. Die Einnahmeüberschüsse werden sozialen Zwecken zugeführt.

Text: red