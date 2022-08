Damit hat Kanzler Scholz wohl nicht gerechnet, als er beim Tag der offenen Tür im Kanzleramt plötzlich zwischen zwei barbusigen Damen stand. Deutschlands Bundeskanzler stand gerade in mitten des Geschehens, lächelte in die Kameras und fand sich dann in einer absurden Situation wieder.

Zwei Klimaaktivistinnen postierten sich direkt neben ihm, wollten offenbar auf einem gemeinsamen Foto verewigt werden, um ein Zeichen zu setzen. Völlig überraschend rissen sie sich dann ihre Oberteile vom Leib und präsentierten ihre halbnackten Körper mit Parolen. Dabei warfen sie Spielgeld um sich. Scholz blieb offenbar erstaunlich ruhig, grinste weiter souverän in die Kamera und wirkte völlig unberührt von dem seltsamen Augenblick.

Protest für Gas-Embargo

Auf den Brüsten der Damen stand ganz deutlich, um was es bei dieser Aktion gehen sollte: es handelte sich um einen Protest für einen Importstopp von russischem Gas. Mit schwarzer Farbe hatten sie sich die Aktivistinnen „Gas embargo now!“ (zu dt.: Gas-Embargo jetzt!“) auf ihren Körper gepinselt.

Lange standen die beiden halbnackten Frauen aber nicht nebem Kanzler Scholz, denn nur wenige Sekunden später stürmte die Security heran und führte die Klimaaktivistinnen ab. Dabei schrien die zwei Damen noch unverständliche Botschaften, wirkten wütend und empört.

Text: Sophia Völkel