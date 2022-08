Das Hochzeitsmoden-Atelier von Anne Wolf an der Lychener Straße 16 schließt seine Türen. Zum Abschied lädt die Designerin zu einem großen Flohmarkt am 28. August von 10 bis 18 Uhr ein und verkauft „alles, was sich halt so ansammelt in 17 Jahren“.

In der Lychener Straße 16 in Prenzlauer Berg, ganz in der Nähe des U-Bahnhofs Eberswalder Straße, gibt es ein Hochzeitsmoden-Atelier mit Ladengeschäft. Es ist jenes von Anne Wolf. Seit 2006 arbeitet die Designerin hier an ihren Entwürfen, machte seitdem viele Bräute glücklich. Jetzt geht sie mit ihrer Familie einen nächsten Schritt. Und zu diesem gehört, Lebewohl zur Lychener 16 zu sagen.

Ein „Stück vom Atelier“

Mit einem großen Flohmarkt verabschiedet sich Anne Wolf von ihrem Atelier, der Lychener Straße und damit von allen Dingen, die ihre Wirkungsstätte geprägt haben. Am 28. August, von 10 bis 18 Uhr, können Besucher ihr „Stück vom Atelier“ finden. Kleider, Stoffe, Nähzubehör, Tische, Stühle, Kleiderpuppen, Accessoires, Schuhe, Zeitschriften, Vasen, Lampen … „Was sich halt so ansammelt in 17 Jahren“, sagt Anne Wolf.